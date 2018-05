Famoso chef Mario Batali afronta nuevas denuncias de acoso sexual en Nueva York

La fama, el dinero y el poder pueden convertirse en imanes atrayentes del acoso sexual, y el famoso chef Mario Batali ha caído en las garras de este delito enfrentando ahora la justicia por actos impropios contras más de un mujer.

La Policía de Nueva York ha confirmado que ha abierto una investigación por presuntos delitos de acoso sexual que habría cometido el reconocido y mediático chef residenciado en la ‘Gran Manzana’.

El pasado domingo una mujer denunció que Mario Batali la habría drogado y abusado de ella. La denuncia fue pública y notoria a través del programa de televisión 60 minutos que transmite la cadena CBS.

La protagonista de esta acusación ha preferido no revelar su identidad, pero detalló que el abominable incidente ocurrió durante el año 2005 en el restaurante The Spotted Pig, uno de los 26 que Mario Batali tiene bajo su firma.

Este nuevo caso se suma a los cuatro que habían protagonizado mujeres durante el pasado mes de diciembre quienes señalaron haber sido víctimas de acoso sexual por parte del chef.

Mario Batali habría admitido estas acusaciones a través de un comunicado publicado en Eater en la que ofreció disculpas por sus “numerosos errores”. En este momento anunció que se retiraría del programa de televisión The Chew que integraba junto con otros profesionales de la cocina, y además se apartaría de la administración de sus 26 establecimientos gastronómicos.

Sin embargo, el chef ha desmentido y se ha desligado de esta reciente acusación de acoso sexual, de la que la victima ha confesado no tener pruebas físicas, pues en ese año no contempló poner una denuncia y los registros del hospital al que acudió no existen.

Mario Batali no es el único chef que ha debido afrontar denuncias sobre acoso sexual. A él le acompañan en este detestable episodio profesionales de la cocina como John Besh y una de las estrellas del programa Top Chef, Mike Isabella.

