Bad Bunny causa controversia en las redes sociales por el vello púbico

El cantante de música urbana Bad Bunny está acostumbrado a la controversia. Esta vez ha desatado una nueva, pero no tiene que ver con sus canciones sino con una parte de su cuerpo que no han caído bien en sus redes sociales: el vello púbico.

Todo empezó cuando el cantante Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, anunció en su cuenta verificada en la red social Twitter que estaba animado a tocar temas controversiales. Algunos de sus seguidores entraron al juego, pero no esperaban que el cantante de trap propondría hablar sobre el vello púbico en las mujeres.

Bad Bunny propuso a las mujeres que “a manera de experimento, déjense la zona púbica con vellos (déjense el totito pelú) por un tiempo. El o la que no las quiera así o se ponga “piky” se le da bandaaaa. El que te quiere comer te come como sea. A un macho alfa como yo no le molesta”, escribió en Twitter.

MUJERES!! A manera de experimento, dejense la zona púbica con bellos (dejense el totito pelú) por un tiempo. El o la que no las quiera así o se ponga “piky” se le da bandaaaa. El que te quiere comer te come como sea. A un macho alfa como yo no le molesta. — BUNNY POWERS (@badbunnyPR) May 22, 2018

La polémica no se hizo esperar, pero el cantante no dudó en seguir hablando del tema y espetó “¿Qué diablos es esa esclavitud de estar afeitándose cada vez que vas a ver a alguien!!?? No siempre da tiempo”.

que diablos es esa esclavitud de estar afeitandose cada vez que vas a ver a alguien!!?? No siempre da tiempo. Peor es cuando en pleno bellaqueo te salén con que “no me afeité” con caras pasmadas y de verguenza. MIRAAA! BASTA YA!! Que eso no sea impedimento para el sexo. — BUNNY POWERS (@badbunnyPR) May 22, 2018

Entre el polémico tema aboga para que el vello público “no sea impedimento para el sexo”.

A quienes se mostraron escandalizados por el controversial tema interpeló: “que hubieran hecho en los 70’s??? No hubieran tenido sexo nunca??? O que????”.

que hubieran hecho en los 70’s??? No hubieran tenido sexo nunca??? O que???? — BUNNY POWERS (@badbunnyPR) May 22, 2018

El conejo malo, consciente de que la polémica le va muy bien a su carrera musical, trasladó el debate al Instagram, unas de las redes sociales con más repunte en la actualidad.

Ahí decidió publicar una fotografía propia frente a un espejo y sin camisa, pero donde además deja ver que eso de depilarse y eliminar su vello púbico no es una práctica recurrente en él.

