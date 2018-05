Will Smith y Nicky Jam interpretarán el himno oficial del Mundial Rusia 2018

El próximo 25 mayo se hará el lanzamiento oficial del nuevo tema oficial de la Copa Mundial Rusia 2018. En esta ocasión han decidido unir el talento de tres artistas, un rapero y cantante, una cantante pop de Kosovo y una estrella del reggaeton de Colombia. Sin duda, la meta es lograr un trío internacional, donde todas las culturas se sientan involucradas para así, enviar un mensaje global.

Will Smith, Era Istrefi y Nicky Jam son los artistas encargados de grabar la próxima canción que fue producida por EDM DJ y el productor musical Diplo, quien es conocido por su trabajo con artistas de la talla de Justin Bieber, Beyonce, Shakira y otros cantantes de distintos géneros musicales.

En esta nueva propuesta musical cada artista aportara su estilo único. El trabajo de Istrefi representa el dance pop fusionado electrónicamente, que sorprendio al mundo con su sencillo BonBon en el año 2016. Por su parte el colombiano Nicky Jam, se ha convertido en uno de los más grandes exponentes del reggaeton a nivel mundial, con más de mil millones de reproducciones en YouTube en los videos de sus canciones El Perdón y El Amante.

El regreso de Will Smith a través de las redes sociales ha causado una revolución entre todos sus fanáticos, videos divertidos del artista cantando y bailando se han convertido en los favoritos del público. Smith regresará a la escena musical con esta propuesta. El multifacético artista ha tenido una carrera de éxitos desde década de los 1990, mezclando pop con hip hop en su música. Desde el año 2005 con el lanzamiento de su álbum de estudio Lost, detuvo su carrera musical.

Para la Copa Mundial Rusia 2018 se producirá una canción oficial y un himno. La canción de este año ya fue lanzada, y es interpretada por Maluma y Jason Derulo. En años anteriores artistas como R. Kelly y Wyclef Jean también han utilizado sus temas para el evento deportivo más importante para los fanáticos del balompié.

La canción oficial del mundial también suele interpretarse tradicionalmente en la ceremonia de apertura o clausura del Mundial. En 2014, Pitbull, Jennifer López y la cantante brasileña Claudia Leitte, interpretaron el tema We Are One en la ceremonia de apertura. Mientras que en Sudáfrica 2010, la cantante colombiana Shakira interpreto su éxito Waka Waka.