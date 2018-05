Video de Melina Ramírez comiendo gusanos se volvió viral

Melina Ramírez junto a Mateo Cravajal son una de las parejas más queridas de la farándula colombiana, no solo por su carisma y talento, sino también por su belleza. Recientemente estrenaron su propio canal de Youtube llamado 'Conecta2' en donde se le miden a diferentes retos y muestran algunos momentos de sus viajes.

Esta vez en el Amazonas la pareja decidió medirse al reto de comerse una larva mojojoy, que provienen de cucarrones coleopteraque crecen en las palmas, con la finalidad de que el ganador obtendrá acceso a la cuenta de Instagram del perdedor para subir el contenido que quiera.

Las impactantes primeras imágenes del gusano moviéndose dejó impactada a la joven pareja, pero eso no fue impedimento para que el paisa fuera el primero que diera el paso y luego animara a la presentadora para hacer lo mismo. El momento que compartieron en su canal por ahora cuenta con 63 mil visitas y más de tres mil me gusta.

En los comentarios sus seguidores no dudaron en halagar a su pareja por su relación y halagarlos por su valentía para cumplir el reto. Por otro lado, unos pocos dejaron en cuestión su forma de tomar decisiones.

"Son una pareja genuina. Me encantó este video, no paro de reírme con esas caras", "De todos este ha sido mi favorito… me reí mucho", "Ustedes son lo máximo, no son una pareja convencional pero digna de admirar", "Son muy chistosos, ¿cómo pudieron coger?", escribieron algunos de sus seguidores.