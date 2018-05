Conoce a Louis Spencer, el primo soltero de Harry con el que todavía podrías ser Condesa

Un nuevo miembro de la familia de la eterna Lady Di se está robando el protagonismo de la Boda Real desde que el pasado sábado 19 de mayo asistiera para ver casas a su primo, el Principe Harry, con su ahora esposa, la actriz Meghan Markle. Se trata de Louis Spencer el hijo del hermano de Diana, Charles.

"Louis Frederick John Spencer, Viscount Althorp (born 14 March 1994), is a British aristocrat who is a member of the Spencer family."

Louis tiene 24 años y además es hermano de Kitty Spencer, la modelo que ha revolucionado las portadas y pasarelas por su innegable parecido a Diana. Louis Frederick John Spencer, es su nombre de pila y desde su nacimiento el 14 de marzo de 1994, ostenta el titulo de vizconde Althorp. Estudió en el Colegio Diocesano en Ciudad del Cabo y actualmente está matriculado en la Universidad de Edimburgo.

La ley de primogenitura británica dicta que Lord Althorp, y no su hermana mayor, Lady Kitty Spencer, heredarán las propiedades y el título de su padre. Por lo pronto hay todo un frenesí mediático por ser el último soltero que queda disponible en esta generación de la familia real, después de que Harry se casara con Meghan así como William con Kate hace ya siete años. Es amante de los animales y poco a poco se le ha visto en eventos sociales.

So Lady Kitty Spencer’s brother Louis is a snack who has or had a thing for Nicki Minaj? Whew! These British aristocrats are really trying to spice up their lives. pic.twitter.com/dcRNvU7kou

— ✨ Edward Leto 👑✨ (@eddluxe) May 19, 2018