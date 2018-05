La directora de cine Asia Argento acusa públicamente a Harvey Weinstein por haberla violado en Cannes

Asia Argento no desaprovechó ni un segundo sobre el escenario de la clausura del Festival de Cannes para señalar a Harvey Weinstein por haberla agredido sexualmente.

La directora y actriz de 42 años, expresó en un sentido pero poderoso discurso que el productor norteamericano de 66 años la había violado en ese mismo festival.

“En 1997, fui violada por Harvey Weinstein aquí mismo en Cannes” fueron las acusaciones de Argento, quien además fue la primera en presentar una denuncia formal contra el productor.

La italiana fue una de las primeras en levantar su voz para acusar al poderoso mega productor y le siguieron una decena de mujeres de la industria del cine.

“Weinstein no volverá a ser bienvenido por aquí… vivirá en desgracia, rechazado por una comunidad que alguna vez le abrazó, y pagando por sus crímenes” sentenció.

En su discurso, Argento también señaló a supuestos agresores que se encontraban entre los asistentes a la ceremonia celebrada en el Teatro Lumiére.

“Esta noche, incluso, sentados entre ustedes, hay algunos que todavía no han sido llamados a rendir cuentas por su conducta contra las mujeres… pero lo más importante: nosotras sabemos quienes son. Y no lo permitiremos por mucho tiempo más, no se saldrán con la suya” declaró.

El escándalo de abuso sexual protagonizado por Harvey Weinstein ha dado lugar a la creación de movimientos como “Me too” y “Time is Up” para luchar contra este flagelo que atenta contra las mujeres.

Por su parte, el Festival de Cannes ha creado una línea telefónica para denunciar posibles delitos sexuales como muestra de su apoyo a las victimas.