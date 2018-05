A un año del atentado en Manchester, Ariana Grande recuerda a los fallecidos

El 22 de mayo de 2017, se produjo un atentado terrorista al finalizar un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, en el Manchester Arena del Reino Unido. La artista estaba en la ciudad de Manchester a propósito de su tercera gira llamada Dangerous Woman Tour. La explosión se produjo alrededor de las diez y veinte de la noche, y el atentado dejo veintidós muertos y ciento dieciséis heridos.

Los medios mundiales reportaron que un hombre realizo el ataque usando un artefacto explosivo improvisado. Al día siguiente de estos hechos, el Estado Islámico de Irak y el Levante, se auto proclamaron autores del atentado terrorista en el Reino Unido. Éste fue el atentado terrorista con mayor indice de mortalidad desde el siete de julio de 2005.

Ya paso un año de aquella noche en la que Ariana Grande protagonizó uno de los eventos terroristas más impactantes de los últimos años en Reino Unido. La cantante de 24 años recordó a través de su cuenta en Twitter, que ya pasaron 365 de aquel terrible día que aún recuerda.

thinking of you all today and every day 🐝 I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day

