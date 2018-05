Andrea Guerrero le respondió a los que la criticaron por su libro de fútbol

Andrea Guerrero desde los inicios de su carrera periodística hasta el día de hoy, como directora de Deportes RCN, se ha caracterizado por su talento y belleza. Sin embargo, hace poco se levantó una fuerte polémica por su libro " titulado 'Manual de Fútbol Urgente', donde busca explicar con un lenguaje sencillo las principales normas del fútbol.

Aunque la periodista indicó que este es un libro para todos, la gran mayoría de su público objetivo es femenino, haciendo que las redes sociales reaccionaran en su contra.

Éstas fueron algunas de las críticas:

Que Andrea Guerrero saque un libro sobre fútbol es como si Mondragón dictara clases de periodismo. — Jeison Rodríguez (@UnGat0Mas) May 18, 2018

Andrea Guerrero está en todo su derecho de sacar un libro de fútbol, y nosotros estamos en todo nuestro derecho de decir que esa vieja no tiene un carajo de idea de fútbol para sacar un libro. — Gilbert Inario, esq. (@LordGInario) May 18, 2018

Ahora resulta que Andrea Guerrero escribe un libro para enseñarle a las mujeres todo lo relacionado con el fútbol. Una mujer que en sus inicios en cada partido escogía el jugador Súper chévere del juego. Hágame el favor. Y no hablo de las actitudes de ella en Saque Largo. — Julian Garces (@juliangarces123) May 17, 2018

Sin embargo, la periodista no se quedó callada y en una entrevista con el programa de entretenimiento 'Lo sé todo' dijo que "como mujer el margen de equivocación es menor porque nos dan menos margen pero hoy me siento respetada por el gremio de periodistas deportivos, por la gente en general "

Además, añadió "Siempre hay gente que le gusta, otra que no, pero eso me parece fantástico porque cuando uno es periodista deportivo y maneja opinión hablando de la pasión que hablen bien o mal no importa porque eso genera una recordación importante".

La reconocida periodista deportiva Andrea Guerrero La reconocida periodista deportiva Andrea Guerrero se defiende de los ataques que recibe por ser mujer y hablar de fútbol. Más detalles enseguida en #LoSéTodo: Posted by Lo Sé Todo Colombia on Monday, May 21, 2018

También animó a las mujeres, "La verdad es cuestión de animarse a leer el libre y hablar con seguridad, yo creo que esa es la clave para no ser el florero o el cero a la izquierda durante La copa de la FIFA. Es que no va a ser un mundial donde nos digan: no cante la repeticiones o solo píntese la cara o hable de los más churros y ¡No!", dijo Guerrero.

Por último agregó "cada vez que las mujeres dicen que les gusta el deporte se sienten interrogadas", pues según ella, los hombres "prácticamente ponen un detector de mentiras para ver cuánto" saben.

Andrea Guerrero comenzó su trayectoria en el mundo del deporte desde niña ya que su papá era presidente y dueño del equipo de fútbol Cúcuta deportivo. Poco a poco ha ido escalando en el canal RCN, hasta ahora que es la directora de deportes del noticiero.

