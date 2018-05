Actor Jet Li sufre de hipertiroidismo y sorprende con una imagen frágil y envejecido

Una fotografía del actor de artes marciales Jet Li ha revolucionado las redes sociales ya que se ve a la estrella del cine de acción envejecido y con una imagen frágil.

La creciente alarma se desató después de que un fan tuiteó una foto con el actor de 55 años cuando visitaba un templo el 19 de mayo y escribió: "Entonces, al parecer, Jet Li sufre de 'hipertiroidismo y problemas en la columna vertebral' y este es él ahora"

Muchos fanáticos expresaron rápidamente su consternación, miedo y angustia por su apariencia.

En el pasado, el actor y productor ha sido abierto acerca de su lucha contra el hipertiroidismo, un trastorno que causa la producción de demasiada hormona tiroxina y puede afectar mucho el peso.

Previamente, la estrella de ‘Romeo Must Die’ reveló que le habían diagnosticado una tiroides hiperactiva en 2010 y, a pesar de tomar medicamentos para mantener a raya su enfermedad, la condición no dejaba de regresar. Además, se dice que las lesiones en las piernas y la columna vertebral sufridas durante años de filmación han limitado sus movimientos.

So, apparently, Jet Li is suffering from "hyperthyroidism and spinal problems" and this is him now ❤️😓: pic.twitter.com/Ss0W2EL96D

— simón (@StxNaty) May 19, 2018