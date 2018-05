El inapropiado comentario de Rebel Wilson sobre la Boda Real en los Billboard Music Awards 2018

Los premios Billboard Music Awards 2018 se celebraron en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Y los grandes exponentes de la música mundial han dicho presente, así como otros artistas del mundo del entretenimiento.

Rebel Wilson fue una de las encargadas de presentar un premio, sin embargo durante su participación realizó incómodos comentarios sobre la boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle.

Aunque Rebel no asistió a la Boda Real, ella bromeó al decir que sí había asistido y decidió compartir con el público y los millones de televidentes, los comentarios inapropiados que hubiese dicho de haber sido invitada a uno de los eventos más importantes del año.

También agregó que se le acerco al príncipe Harry, ahora convertido en el Duque de Sussex, para ofrecerle mostrarle sus piezas rosadas. Definitivamente, no hubiese sido muy bien recibida por la familia real británica para un evento tan importante. Luego de culminar con sus comentarios, aseguró que estaba feliz de asistir a los Billboard.

Aca-scuse me, is that @RebelWilson?! She's here to get the night started with our first award, Top New Artist! #BBMAs pic.twitter.com/jpQhaddTh6

— Billboard Music Awards (@BBMAs) May 21, 2018