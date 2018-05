Polémico video de 'Epa Colombia' respecto a las próximas elecciones presidenciales

Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia', compartió en su cuenta de Instagram un video que levantó bastante polémica en redes sociales. Por primera vez, hizo referencia sobre temas políticos respecto a las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 27 de mayo en Colombia.

A post shared by Epa colombia🔷🔶🔴 (@epa_colombia) on May 20, 2018 at 6:06pm PDT

Si bien se sabe que son cinco candidatos, Gustavo Petro, Ivan Duque, Germán Vargas, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. Los dos mencionados por 'Epa' son los que van encabezando las listas de las últimas encuestas y aunque no menciona por cuál será su voto, lo que sí hizo fue levantar polémica al respecto entre sus seguidores:

"Petro presidente es lo mejor que nos puede pasar para poder regresar a mi Colombia querida", "Duque si no queremos emigrar de este país como lo están haciendo los venezolanos ", "Un presidente que dignifique el trabajo no uno que lo precarice como lo hizo Uribe y lo va a hacer Duque", "Prefiero votar por Duque o Fajardo y no votar por un exguerrillero hay que ser más pensante, si no pudo con Bogotá mucho menos por una Colombia", "Las cosas no son gratis en la vida hay que trabajar para poder conseguir las cosas", escribieron algunos de sus seguidores.