¡Extremadamente guapo! Así llegó Nick Jonas a los Billboard Music Awards 2018

Fue el pasado 17 de mayo que el propio Nick Jonas anunció que sería uno de los presentadores de la edición 2018 de los Billboard Music Awards, una publicación en sus redes sociales bastó para confirmar que estaría presente en la ceremonia televisada que premia lo mejor de la música.

Presenting at the #BBMAs this Sunday in Vegas 🎲 See you there!! @bbmas pic.twitter.com/T9H1lHf0MM — Nick Jonas (@nickjonas) May 17, 2018

La tarde del domingo 20 de mayo mostró el que sería su look para la ceremonia. Con un vaso cortó y desde un balcón lucía realmente preparado para deslumbrar en los Billboard Music Awards.

Finalmente al llegar pudimos ver su look completo, una camisa manga corta fucsia realmente ajustada por sus biceps que se robó todos los suspiros de las asistentes, a la par de tirantes de los cuales solo uno estaba sujetando su pantalón, como siempre provocando con su look y la verdad es que no nos molesta.

¡Viva Las Vegas!

Nick Jonas está en los #BillboardEnTNT, ¿les gustó su outfit? pic.twitter.com/waMGkFC19s — TNT™ América Latina (@TNTLA) May 21, 2018

Nick subirá al escenario para presentar una categoría pero desde ya sabemos que es el ganador entre los más sexys de la noche. Juvenil, divertido y siempre sonriendo, solo con su llegada se convirtió en tendencia en varios países.

En la ceremonia estará sentado justo detrás de Demi Lovato que subirá al escenario en una sorpresa musical que no se pueden perder.

Nick Jonas is set to be seated behind Demi Lovato at the #BBMAs pic.twitter.com/xEBXSQBew8 — Demi Lovato News (@demetriaaalove) May 18, 2018