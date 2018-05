Khloé Kardashian le responde a los que dicen que se enfoca demasiado en recuperar su cuerpo y no en su bebé

Khloé Kardashian parece que ya ha tenido suficientes problemas en torno a su bebé y las críticas por su relación que ha decidido dar un mensaje para aquellos que piensan que ella está demasiado concentrada en su cuerpo postparto. La recién estrenada mamá y estrella de diferentes formatos de reality shows, se convirtió en madre a los 33 años. Esta semana publicó en Snapchat cómo ha estado trabajando durante 11 días después de darle la bienvenida a True, su pequeña bebé con la estrella de la NBA Tristan Thompson, esto fue lo que dijo:

La serie de clips continuó dejando clara ciertas cosas que le causan malestar en las redes sociales:

"Lo que me molesta es que he leído par de veces en Twitter que, ya sabes, sienten que me estoy centrandome demasiado en mi cuerpo, pero la verdad es que nunca he dejado de ejercitarme, cinco o seis días o tal vez una semana antes de quedar embarazada paré, pero este es mi santuario y esto es algo que me encanta hacer. Quiero empezar entrenar ahora y volver a mi ritmo, entre las grabaciones quiero encontrar el tiempo para entrenar porque esa será mi nueva normalidad. Sólo porque tengo un bebé, no significa que deba dejar de hacer las cosas que amo, y me encanta hacer ejercicio y concentrarme".