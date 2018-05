Khloe Kardashian comparte la primera foto del cuarto de su bebé

Khloe Kardashian, mostró una foto del tierno cuarto rosa de su bebé True, a través de su pagina paga Khloewithak.com.

Este cuarto es parte de la casa que comparte con el padre de la bebé, el basquetbolista Tristan Thompson en Cleveland.

En la imagen se puede ver una cuna de la marca Lucite Vetro, igual a la que Kim Kardashian utilizara con su hija North y también un móvil de mariposas parecido al que Kylie Jenner compró para Stormi.

Otro detalle tierno, es la combinación del rosa de las paredes con las sabanas de cisnes y hasta el conejito que está sobre la cama.

Algo que llama la atención en la grafica es la cobija perfectamente doblada que no muestra las iniciales de la bebé sino la de la marca Hermes.

En la foto también se puede ver un mueble con gavetas de color blanco.

La protagonista de Keeping up with the Kardashians, escribió en la imagen: “Estoy obsesionada con el cuarto de True”.

También agregó que su hermana Kim ha sido una gran aliada durante su embarazo y confía en sus recomendaciones.

“Ella fue mi ángel durante el embarazo y ha sido de mucha ayuda y me da hado fuerza. Somos madres parecidas”.

Desde el nacimiento de la bebé, la rubia ha estado viviendo en Ohio, lugar donde también reside el padre de su hija, Tristan Thompson.

A pesar de los reportes que demuestran que el jugador de la NBA le fue infiel, la pareja se ha mantenido unida y trabajando en su relación.

Otros reportes han aseverado que la familia Kardashian no está contenta con esta decisión y no la ha visitado en semanas.