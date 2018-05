Jennifer López sorprende rapeando en los Billboard Music Awards 2018

Jennifer López hizo bailar a todos los presentes en los Billboard Music Awards con el estreno de Dinero, su nuevo sencillo donde colaboran Dj Khaled y Cardi B.

.@JLO is excited to perform her song ‘Dinero' for the first time tonight with @djkhaled! #JLO_BBMAs pic.twitter.com/xO6ZeU0d91

— Billboard Music Awards (@BBMAs) May 20, 2018