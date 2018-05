El conmovedor homenaje a Avicii en los Billboard Music Awards 2018

Halsey y The Chainsmokers subieron al escenario de los Billboard Music Awards 2018, para presentar un premio, y aprovecharon la oportunidad para rendir un merecido homenaje a su amigo Avicii, quien perdió la vida el pasado mes de abril. El escenario del MGM Grand Garden fue ideal para que expresaran su admiración y respeto al fallecido músico.

Halsey subió al escenario con un vestido distinto al que utilizó para recorrer la alfombra roja cuando llegó al recinto donde se celebrarían los premios.

Nothing but love for Avicii from @TheChainsmokers & @halsey as they present the #BBMAs for Top Hot 100 Song. 💞 pic.twitter.com/k89czVBrih

— Billboard Music Awards (@BBMAs) May 21, 2018