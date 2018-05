El esposo de Meghan Markle en la ficción se burló de una fan durante la Boda Real

Patrick J. Adams, protagonista de "Suits", la serie donde trabajaba Meghan Markle antes de comprometerse con el Principe Harry, protagonizó un pequeño percance en redes sociales durante su viaje para asistir a la boda real. El actor publicó y luego borró, una foto de una mujer en el aeropuerto que que lo había criticado a él y a su esposa, Troian Bellisario, por sus looks en la Boda Real. Patrick publicó en su Instagram el encuentro con la mujer, le tomó una foto durmiendo y escribió en el pie de foto:

Acto seguido, Patrick borró rápidamente la publicación, y poco tiempo después, tomó su cuenta en Instagram para explicar su versión y también se disculpó:

"Ayer publiqué una foto de una mujer que quizo humillar mi imagen y la de mi esposa en el aeropuerto. Mi intención era únicamente ponerle cara a las personas que piensan que ese tipo de comentario fugaz es necesario, útil o divertido. Luego, cuando yo la publiqué a ella, algunos de los comentarios en el post decían que yo era una bestia y que debí haber tomado el camino correcto, algunos también me señalaron como el que estaba tratando de humillar a alguien. ¡Muchachos! Pensé mejor y accedí y lo quité, no porque sentí que la mujer era correcta o justa, o que no merecía ser señalada, pero luego al tener esa sensación de bully o que estaba agrediendo a alguien realmente se sentía mal"

Patrick cerró su publicación resumiendo su postura y dejando claro que asumía su culpa:

"Pero terminemos con un resumen rápido. 1. No hablen sobre la apariencia de las personas. No tienes idea de lo que está pasando con ellos y tu comentario siempre empeorará el día, no lo mejorará. 2. Si alguien lo hace, no uses Internet para vengarte. diles directamente y en público que son parte del problema y no de la solución. 3. No creas en lo que lees en las revistas. Bueno o malo. La maquinaria funciona con infortunio y simplificación excesiva. 4. Sé amable contigo mismo y con los demás en cada oportunidad. La vida es demasiado corta para todo esto. Gracias para leer. Ahora volvamos a nuestras vidas"