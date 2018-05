Después que la tildaron como anoréxica así se mostró Carolina Gaitán

Carolina Gaitán quien interpreta a Catalina en la serie 'Sin senos Sí Hay paraíso', impresionó a más de uno en redes sociales luego de que se publicaran algunas de sus fotos en topless para la revista Maxim Colombia.

Si bien la actriz el año pasado tuvo que enfrentar críticas sobre su figura, en estás fotografías demuestra que su cuerpo luce bastante saludable, es así que algunos de los internautas no tardaron en halagarla.

RECORDEMOS QUE…

Hace unos meses luego de que creciera la polémica en cuanto a la extrema delgadez de la actriz la mujer respondió en la Resvita 15 Minutos:

“Todo el mundo critica porque sí, porque no, porque te engordaste, porque te adelgazaste, ese es el pan de cada día, entonces es como para morirse de la risa. Además a mí me encanta caracterizarme y generar cambios no solamente en caracterización, sino también en construcción de personaje, y yo creo que eso es lo que el público ha apreciado de mi trabajo. Poderme ver como una cubana, después verme como una aguardientera y después lograr verme como una niña de 14 años que es paisa, eso es lo que me gusta y me apasiona de mi trabajo, entonces las críticas al final son atención que la gente te esta poniendo, así que ¡Bienvenidas!”.