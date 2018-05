Christina Aguilera y su regreso triunfal a los escenarios en los Premios Billboard

Luego de su largo retiro de los escenarios, Cristina Aguilera reapareció de manera triunfal en los Billboard Music Awards 2018.

En una presentación muy aplaudida, la rubia de la voz aguda subió al escenario acompañada por Demi Lovato para interpretar su nuevo sencillo “Fall in line”.

Las dos cantantes hicieron gala de sus poderosas voces, vestidas con atuendos similares de cuero brillante en una escena militar futurista.

La canción que fue estrenada hace pocos días tiene como tema central el derecho de las mujeres de tomar sus propias decisiones sobre su vida.

El tema ha captado la atención de miles de seguidores ya que encaja perfectamente con el momento actual cuando movimiento como #Metoo están en alza.

Fall in line, es el primer sencillo del octavo disco de estudio de Aguilera que lleva por nombre Liberation.

