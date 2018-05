El otro gran beso de la boda real que protagonizaron Elton John y David Beckham

El pasado sábado la boda real y el espontáneo beso entre Meghan Markle y el príncipe Harry, los nuevos Duques de Sussex, acaparó los titulares de la prensa internacional, dejando de lado otro gran beso que ocurrió antes de la ceremonia, el protagonizado por el cantante Elton John y el deportista David Beckham.

Muchas celebridades estuvieron invitadas a la Boda Real de este sábado que promete ser la más importante del año. Los artistas fueron citados en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, donde se oficiaría la ceremonia eclesiástica, por supuesto debían llegar horas antes de los novios.

Así lo hicieron, todos fueron llegando uno a uno con sus respectivas parejas a la capilla y mientras esperaban sostenías distendidas conversaciones para paliar el lento transcurrir del tiempo. Las cámaras de la transmisión oficial de la Boda Real los iba mostrando uno a uno.

Una de las tomas muestra como los famosos James Blunt, Elton John, David Furnish y Victoria Beckham sostienen una conversación, y de repente entra a cuadro el esposo de la ex Spice Girls, David Beckham, quien va directamente hacia Elton John a saludarlo.

Es en este momento el que ha dado la vuelta al mundo. El singular saludo entre Elton John y David Beckam muestra un beso en los labios y un abrazo entre los dos hombres, hecho que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

Elton y David se dan el beso, el abrazo, el cantante se limpia los labios con la lengua y siguen conversando como si nada pasara, es un momento muy natural entre los compadres.

Elton John es padrino de Brooklyn y Romero, los hijos de David Beckham con su esposa la cantante y diseñadora Victoria.

Las redes sociales no han dejado de replicar el singular momento y te mostramos algunos de los tuits más destacados.

The surprise in the BBC reporter’s voice when David Beckham and Elton John kiss eachother on the lips. 😂😂😂 #RoyalWedding #HarryandMeghan pic.twitter.com/t3CNCCbVYs

— PapaBeats (@_PapaBeats) May 19, 2018