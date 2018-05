En Fotos: El terrible atuendo de Kylie Jenner para salir a almorzar en Malibu

Kylie Jenner ha estado muy ocupada los últimos meses ejerciendo su rol de madre. Aún desconocemos detalles de esta nueva etapa de su vida, pero seguramente recibe la ayuda suficiente para poder escaparse a un almuerzo casual en Malibu. En esta ocasión, lo que más resalto fue el conjunto "denim" que lució en un encuentro con una amiga y Corey Gamble.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians, vistió "outwear oversize" con una falda a juego de color claro. Kylie completó su outfit de los año noventa con un conjunto de calcetines y zapatillas blancas, cien por ciento aprobadas por su cuñado, Kanye West quien es conocido por también tener su propia línea de ropa. El esposo de Kim Kardashian, es una inspiración para la familia a la hora de vestir.

Sin embargo, en esta ocasión el atuendo de Kylie Jenner no se veía tan bien. La chica de veinte años lucia un cabello arreglado y un maquillaje impecable, a pesar de lo sencillo y casual del encuentro.

La joven de veinte años, quien se convirtió en madre el pasado mes de febrero, fue captada por el lente de un paparazzi llegando a Soho House junto a Corey Gamble, novio de su madre Kris Jenner, y una amiga que se desconoce su nombre. El ex manager de la gira de Justin Bieber vestía una chaqueta Adidas informal, mientras que la chica que los acompañó vestía una sencilla camiseta sin mangas negra y pantalones cargo.

Los grandes ausentes fueron Travis Scott, novio de Kylie, y la pequeña hija de la pareja. Desde hace unos meses se han escuchado muchos rumores sobre la inestabilidad de la relación, a pesar de que ambos se han esforzado por silenciar esos rumores, con demostraciones de cariño en público luego del desaire de Travis en la kiss cam de un juego de la NBA.