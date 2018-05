El grandioso significado detrás del velo que usó Meghan Markle en la Boda Real

No cabe duda de que el estilismo que escogió Meghan Markle para su boda real con el Principe Harry fue realmente acertado. Ahora tenemos más datos de su vestido de novia que no solo efue glamoroso, sino que también es rico en significado. La diseñadora del vestido de novia, Clare Waight Keller de la firma Givenchy, habló con People sobre lo que Meghan quería comunicar a través de su boda, un sentido de la moda que tocara la fibra social. Esto fue lo que comentó:

"El hecho de que ella y el Príncipe Harry trabajarán mucho en la Mancomunidad fue algo que pensé que era realmente intrigante y podría ser algo construido para ser parte de éste día tan especial. Tuvimos diferentes conversaciones, ideas iban y venían, hasta que se me ocurrió la idea de tal vez representar a cada uno de los 53 países de la Mancomunidad a través de su flora y fauna. Ambos amamos la historia de eso. Esto representaba que esos países también la acompañaron en su camino al altar. Fue un momento realmente poético"

Meghan Markle's 16-foot veil had embroidered flowers from each of the 53 countries in the Commonwealth, as well as the state flower of California https://t.co/Oqw4xZ724f #RoyalWedding pic.twitter.com/amik6xm7KU

La diseñadora detalló que el tocado de tul de seda, presentaba flores bordadas a mano de cada uno de los 53 países de la Mancomunidad, así como algunos toques personales de Meghan, como la flor conocida como Wintersweet, que crece en el Kensington Palace así como la California Poppy, la flor estatal de su natal California.

The world sees Meghan Markle's dress for the very first time, designed by Clare Waight Keller for with a veil representing the distinctive flora of each Commonwealth country united in one spectacular floral composition to honor Markle's desire to have all 53 countries with her pic.twitter.com/axG5fzxpnk

