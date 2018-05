Habla el estilista de Meghan Markle y nos explica cómo logró el "Messy bun"

Si estás buscando recrear el peinado de Meghan Markle en la Boda real pues ya puedes saber como hacer ya que su estilista, Serge Norman radicado en Nueva York, reveló para People Magazine el secreto detrás de su creación que denominó "Messy bun", una especie de moño al descuido que es muy fácil de lograr, esto fue lo que dijo:

"Es un moño desordenado, así lo llamamos. Eso si, desordenado de forma controlada, asegurándose de que no se convierta en un desastre después de unas horas. Su estilo es muy fácil y para nada artificial. No me refiero a la reinvención. Ella tiene una hermosa cabellera y en si, ella es hermosa, así que fue fácil".

La creación del moño al descuido o "Messy bun" toma aproximadamente de 45 minutos a una hora y para crearlo, el estilista se inspiró en un ícono:

"Siempre pienso en Audrey Hepburn, pequeñas cosas de los 60. No quería hacer nada en un marco de tiempo, demasiado volumen, que se viera retro, solo quería un aspecto suelto y fácil, por eso elegimos ese moño suelto. Realmente quería que fuera suelto. Había un montón de pequeños pedazos de cabello alrededor de su cara. Quería que se lo pudiera poner detrás de las orejas si quisiera, porque eso es lo que normalmente hace. Ella estaba encantada, muy feliz".

