Esposo de Gloria Trevi arremete en contra de Paty Chapoy y Karina Yapor

Armando Gómez defendió a su esposa, la cantante Gloria Trevi, después de que Karina Yapor hablara sobre la violencia que vivió a manos de Sergio Andrade, argumentando que Gloria no fue cómplice de Andrade sino una víctima.

A través de su cuenta de Twitter, Armando acusó a la presentadora Pati Chapoy de “abusar del poder los medios” para manchar la imagen de su esposa y recordó que Chapoy no ha querido presentarse a declarar en la corte de Estados Unidos por el caso de difamación contra Gloria Trevi.

Lamentablemente x gente como @ChapoyPati q abusan del poder d los medios hay gente como tú q tiene una idea errónea de @GloriaTrevi hoy x hoy chapoy y @Azteca no han querido presentarse en la corte de USA a dar la cara x todas sus difamaciones Contra GT ya perdieron jurisdicción

Ahora a ver ahora con que salen para seguir alargado el proceso @ChapoyPati ha declarado q no sabe cómo va el juicio. Esta más q enterada cuál es su situación legal y la de su empresa. Por q mejor no se preguntan el x q Chapoy evade venir a juicio ? Pero bueno tiempo al tiempo

Además declaró que no se detendrán al llevar el caso ante tribunales contra quien continúe difamando a Gloria y exigió a Karina Yapor que diga la verdad de manera pública.

Sabes lo delicado q es mentir en corte de USA no estas en Chihuahua, has mentido mucho y tenemos pruebas y testigos, pedías a Dios justicia y la ha hecho, deberías respetar eso, no nos tocaremos el corazón con nadie en tribunales .@KarinaYapor haz hecho mucho daño a @GloriaTrevi

