Twitteros están convencidos de que Meghan Markle luce como una princesa de Disney

La boda del príncipe Harry con la actriz norteamericana Meghan Markle ha sido descrita por muchos como un cuento de hadas.

Durante el gran día, millones de personas alrededor del mundo esperaron el momento de ver a Meghan con su vestido de novia.

El sencillo pero elegante vestido ha ocasionados que miles de personas en la red social Twitter, la comparen con una princesa de Disney.

La nueva duquesa de Sussex, ha sorprendido con un diseño de la Casa Givenchy que la ha convertido en una moderna Cenicienta.

El vestido minimalista, es una creación de Waight Keller, directora de la prestigiosa casa de diseño.

El vestido exhibe un escote de cuello de barco con un velo transparente con bordados y una cola de cinco metros de longitud.

La tiara que ha complementado el ajuar de la novia, es de diamantes y pertenece a la reina Isabel II.

Desde su primera aparición en el día de la boda real, Meghan ha desatado comentarios en Twitter, siendo aplaudida y criticada, pero lo que si es un elemento común es el mencionado parecido con la versión de Cenicienta de Disney.

Sin duda, la historia de Meghan Markle y el príncipe Harry, muestra una nueva faceta de la dinastía real de la Casa Windsor.

Durante la ceremonia, ha sido notable que la pareja es moderna y que quieren dejar su huella joven en la tradicional monarquía británica.

Sin duda, la boda de Meghan y Harry parece salida de un cuento de hadas.

A continuación, los mejores tweets sobre Meghan y su parecido con Cenicienta de Disney:

This Picture from The #Royalwedding just reminds me of Cinderella's wedding in the end of the movie ❤ #Meghan #PrinceHarry pic.twitter.com/7GEFTM4W9f — خالد الوسمي🎈 (@kamghw) May 19, 2018

This royal wedding was something else. It all felt like a Disney movie. It was a true fairytale, and Meghan is a true Cinderella. — Sunrose. (@afyz__) May 19, 2018

Meghan’s wedding dress replicates Cinderella’s in the Little Golden Book’s version. pic.twitter.com/q1NrWj80tq — Gloria Marconi (@gmarconi4) May 19, 2018