Tras foto censurada 'Epa Colombia' subió su desnudo de otra manera

Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia', compartió hace poco en su cuenta de Instagram una foto que ha generado bastante polémica; en especial después que le censuraran una imagen muy parecida hace unos días por mostrar de más solamente con la intención de contarle a sus seguidores que se va a apoyar a la Selección Colombia al Mundial de Rusia.

En la imagen la mujer solo usaba unas hojas para cubrir sus pezones y una diminuta tanga, en un escenario que podría ser un bosque.

A post shared by Epa colombia🔷🔶🔴 (@epa_colombia) on May 5, 2018 at 1:07pm PDT

La fotografía alcanzó los más de 25 mil 'Me gusta' y más de un millón de comentarios en los que algunos responden sus preguntas y mientras otros desaprueban la instantánea.

"Ibagué, mi amor", "De Yumbo, Valle del Cauca", "Se le pone una bolsa de mercado en la cabeza y queda mejor", "Me parecías fastidiosa, pero la verdad me encanta tu forma de ser y con tu cambio te vez hermosa", "En Bogotá de localidad de Usme", "¿En qué parte de Bogotá queda Medellín ? Jaja" , son algunos de los comentarios.

En la imagen de 'Epa Colombia' que fue censurada por la red social Instagram, usaba unos moños con los colores de la bandera de Colombia para cubrir sus pezones, con un mensaje muy el estilo que la caracteriza.

La publicación alcanzó a recibir cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes tenían la opinión divida entre los que la tomaron por divertida la publicación y por quieres creían que era ofensiva.

"¡Ay no! que le pasa jaja", "Deje de ser inmadura", "Con respeto te digo , ya perdiste una cuenta de Instagram y te vuelves arriesgar. Eres auténtica y te ves bien pero no des papaya", "Disfruta, y no hagas el oso, no nos dejes a los colombianos en ridículo. Por favor, tu me caes bien, pero pórtate bien"