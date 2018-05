Palacio Real confirma que será el Principe Carlos el que entregue a Meghan Markle en el altar

Kensington Palace ha develado el gran misterio de la Boda Real: ¿Quien llevará del brazo a Meghan en la boda?. La pregunta viene desde que finalmente el padre de la novia ha cancelado su participación. El Palacio Real a través de un comunicado ha confirmado que Meghan Markle le ha pedido al Príncipe Carlos que la lleve de la mano al altar en la boda con su hijo, el Príncipe Harry, este sábado 19 de mayo.

Es definitivo que el padre de Meghan, Thomas Markle, ya no asistirá a la boda debido a su delicado estado de salud. Thomas se sometió a una cirugía de corazón esta semana después de un ataque inminente a principios de mes. El comunicado ofcial cita lo siguiente:

Por su parte, ya los novios y demás miembros de la familia real ensayaron la tarde de este jueves 17 de mayo, el desfile y demás actos protocolares. La boda real será vista en Latinoamérica durante la madrugada del sábado 19.

An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 18, 2018