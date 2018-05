El polémico mensaje con el que la hija de Luis Miguel defendió a su mamá

Es un hecho que la serie de Luis Miguel ha despertado el interés del público por la vida del cantante. Hasta hace algunos meses, saber algo de la vida privada de 'El Sol' parecía imposible, pero ahora con su serie ha dejado que conozcamos su versión de las cosas que ha vivido.

Las críticas por la veracidad de los hechos no se han hecho esperar, aunque unos argumentan que toman algunas licencias narrativas para hacer más interesante a esta historia, otros afirman que está aprovechando para mostrar su mejor cara y que no es tan bueno como lo pintan.

Uno de los capítulos que más revuelo causó fue el relacionado con Stephanie Salas, con quien tuvo una hija al inicio de su carrera.

En la serie no deja muy bien parada a la actriz, situación que fue señalada de inmediato por ella, pidiendo respeto para ella y su familia.

En medio de la polémica ha sido Michelle Salas quien defiende a su mamá, al menos es lo que consideran las redes sociales. La guapa modelo compartió un mensaje en el que afirma estar orgullosa de su mamá y su hermana.

Afirma que Stephanie Salas es un ejemplo de vida, que es una luchadora que ha logrado salir adelante de las adversidades.

"No podría estar más orgullosa de tener a este par de mujeres en mi vida. Mujeres luchadoras que trabajan día a día por lo que quieren y que siguen adelante ante cualquier adversidad. Hoy doy gracias a dios porque así es como nos educó mi mamá. Inculcándonos valores de familia, de apoyo, de amor incondicional. El verdadero éxito para mi es dejar el enojo y el orgullo a un lado y transformarlo por cosas positivas, algo que no mucha gente sabe hacer. No hay nada más gratificante que dormir en Paz.

Hoy celebro a todas y cada una de las mujeres del planeta. Aprendamos a apoyarnos mutuamente, a querernos más y a darnos nuestro lugar. Si no lo hacemos nosotras mismas ¿Quién lo hará?💥😊♥️🙌🏻 #GirlPower #NYUClassof2018"