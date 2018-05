Los Backstreet Boys sorprenden a sus fans en plena clase de spinning

Este jueves 16 de mayo, las alumnas de la clase de spinning del Flywheel Sports de Los Ángeles recibieron la sorpresa que jamás hubieses esperado en su gimnasio, cuando los Backstreet Boys: AJ, Brian, Kevin, Nick y Howie D entraron a su salón y las sorprendieron haciendo incluso unas clases con ellas. El grupo está promocionando un nuevo sencillo y sin duda ésta fue la mejor manera de llegar a su público meta.

PHOTOS: The @backstreetboys surprised fans at a BSB-themed workout class, dropping in on a class at the Flywheel on Larchmont to premiere their new single "Don't Go Breaking My Heart" — their first in five years! (photo credit: Matt Rose) pic.twitter.com/oXoQW1jZ5C

— CBS Los Angeles (@CBSLA) May 17, 2018