La trágica historia de la estrella de Broadway que perdió a su bebé 4 meses después de la muerte de su hija

Ruthie Ann Miles es una actriz y cantante de Broadway reconocida por papeles como Christmas Eve en "Avenue Q", Imelda Marcos en "Here Lies Love" o Lady Thiang en "The King and I" con el que ganó el Tony Award en 2015 como Mejor Actriz en un Musical. Su destacada carrera se ha visto empañada en los últimos meses con difíciles pruebas para una madre. La noche del lunes 5 de marzo, su hija Abigail, perdió la vida en un accidente de transito ocurrido en Brooklyn, Nueva York con tan solo 4 años de edad.

En el accidente, Ruthie estaba embarazada a la espera de un segundo hijo, a pesar de resultar herida, se reportó que el schock emocional por la muerte de la pequeña la habría afectado de una manera descomunal, a solo dos meses del accidente, el representante legal de la familia anunció, que la pareja perdió el bebé que estaban esperando:

NOOOOOOOO! NOOOOOOO! NOOOOOOOOO!!!!!!!!! One nightmare after another! My soul aches severely for Ruthie Ann Miles and her loved ones! Every ounce of my being is sending her light and strength! This is beyond words! https://t.co/oe0lfbDlNs

— Perez (@ThePerezHilton) May 17, 2018