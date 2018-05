La verdad detrás de las polémicas declaraciones de presentadora contra RCN

Tatiana Dankova, es una Youtuber conocida como 'Loca lingüista' que fue contratada por RCN para realizar un proyecto que se llama 'Rusia a la colombiana', en el que ella contaba su experiencia como rusa en nuestro país, y posteriormente ella le mostraría su país a los colombianos. Sin embargo, no siguió apareciendo en los especiales sobre Rusia 2018 en el canal y decidió contar sus razones durante un live en su Instagram, que dejo a más de uno atónico por las fuertes declaraciones.

Durante el video, la presentadora señaló que en el canal no le cumplió con las fechas que se tenían previstas para viajar a Rusia, pues debían viajar el 15 de enero para realizar las grabaciones, pero no lo hicieron. Además, tuvo algunas diferencias con algunas personas del equipo de producción del canal.

"RCN no cumplió, cambiaron el programa sin avisarme, no viajaron a Rusia. Los estaba esperando, debían ir el 15 de enero, no viajaron, se acabó el contrato y yo tenía otros compromisos laborales con FOX" afirmó.

La parte que ha dejado frío a más de uno es que algunas personas del canal RCN tomaron una actitud muy negativa con ella.

"Duramos mucho tiempo grabando. Ellos me decían que era mala presentadora y que no era periodista. Me hacían decir cosas que yo no quería y no podía cambiarlas porque no era mi producto", comentó en el video.