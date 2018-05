Así fue el ensayo de la Boda Real con Meghan Markle y el Principe Harry

La tarde del jueves 16 de mayo se llevó a cabo el ensayo general de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle. La pareja llegó al castillo de Windsor mientras los militares comenzaban los ensayos de su acostumbrado desfile que los escoltaría hasta el lugar de la recepción. Así mismo se hizo una recreación de la ceremonia en la Saint George's Chapel del Castillo de Windsor.

What’s happening when at the Royal wedding https://t.co/6styrkXk8v

— Eastern Daily Press (@EDP24) May 17, 2018