Dakota Johnson muestra su look como pelirroja para su nueva película Suspiria

La actriz Dakota Johnson está dispuesta a demostrar que es una gran intérprete y quiere eclipsar su paso actoral por la saga 50 Sombres de Grey, por ello ha asumido el rol protagónico de la película Suspiria, que además le ha exigido un radical cambio de look.

Para la historia de Suspiria, Dakota Johnson ha tenido que teñirse y lucir una extensa cabellera de color rojizo. Recientemente han circulado nuevas fotografías de esta historia cuyo estreno está previsto para el otoño del 2008.

Sin embargo, además del look, Dakota tuvo que perfeccionar su trabajo como actriz, pues este personaje de perfil muy intenso requería una entrega absoluta. La misma actriz ha confesado que luego de culminar el rodaje tuvo que someterse a terapia.

Suspiria, bajo la dirección de Luca Guadagnino, es un remake de la película de terror del mismo nombre estrenada en el año 1977, con la dirección de Dario Argento.

Dakota Johnson da vida a una bailarina norteamericana que abandona su país y parte a Alemania, a integrar una prestigiosa academia de baile dirigida por la misteriosa Tilda Swinton que parece estar embrujada.

