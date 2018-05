La incómoda broma de Itatí Cantoral a Marjorie de Sousa sobre Julian Gil en plena rueda de prensa

"El Matrimonio perjudica seriamente la salud" es el título de la nueva obra teatral que une a Itatí Cantoral, Sergio Sendel, Marjorie de Sousa y Gabriel Varela. La pieza teatral reunió a la prensa mexicana para conocer todos los detalles de voz de sus protagonistas, cuando lo que menos se esperaban era el comportamiento errático de la actriz Itatí cantoral que terminó ofreciendo una especie de monólogo de comedia donde tocó muchos temas, menos el de la obra que era el que le competía.

El punto álgido de la rueda de prensa fue cuando en dos oportunidades Itatí nombró a Julian Gil a modo de burla con respecto a Marjorie de Sousa, diciendo que primero la conoció por ella y que luego el cheque que Marjorie le haría no iría para su ex pareja ésta vez. La cara de Marjorie de incomodidad fue inevitable en medio de risas incomodas y largos silencios para no tocar un tema que sigue siendo delicado para ella.

Por otra parte, Itatí no paró de bromear y comportarse de manera impertinente con sus compañeros y miembros de elenco. Dijo que se casaría por tercera vez con Sergio Sendel y que esperaba que pudieran ser portada de TV Notas, aunque en tono de bromo, no paró de insistir a la par de alzar la voz al punto de gritar cuando algunos periodistas trataban de conocer detalles de la obra, que era la razón de la convocatorio.