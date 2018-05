¿Sabías que Rihanna sufrió mucho por su atuendo en la MET Gala?

La presencia de Rihanna en la MET Gala sorprendió a todo el público, cuando llegó vistiendo una mitra papal que probablemente la quisieran tener en el Vaticano. Como siempre, Riri fue de las mejores vestidas en el evento más importante de Manhattan. Luego de lucir impecable en la alfombra roja, la cantante comentó que lucir este asombroso y peculiar atuendo no había sido nada fácil.

La pieza de Maison Martin Margiela fue creada especialmente para Rihanna, y desde las pruebas de vestuario ella sabia que el atuendo pesaba demasiado. Por poco toma la decisión de cambiar de cambiar su outfit por uno menos pesado y mucho más sencillo. Sin embargo, decidió usarlo, y el resultado fue increíble. Causó furor en la MET Gala, ya que la temática de este año fue "Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica".

"Sentí que era un insulto a la gente que se sentó y bordó el look entero y decirles: 'no, pongan eso en los archivos. Era tan bueno que no podía decirle que no".