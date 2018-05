¿Recuerdas cómo se conocieron Rihanna y el príncipe Harry? ¡Nosotros sí y te lo mostramos todo!

Hace dos años la cantante Rihanna tuvo el honor de conocer al príncipe Harry de Inglaterra durante las celebraciones del aniversario número 50 de la independencia de Barbados, tierra natal de la cantante pop.

Los medios de comunicación estaban expectantes en este día especial, dos estrellas de las más populares del mundo se conocían frente a sus lentes y no querían perder detalles de cómo fluía la relación entre ellos.

La celebridad más famosa del país y uno de los miembros de la familia real que los regía debían estar durante el 50 aniversario de la independencia de Barbados de Gran Bretaña. Rihanna y el príncipe Harry coincidieron en más de un evento.

El primer contacto entre ambos se dio en Bridgetown, una vez presentados el príncipe le dijo a Rihanna “Hola, es un gusto conocerte”. Las redes sociales de la familia real del Reino Unido no desaprovecharon para mostrar a uno de sus príncipes compartir con esta celebridad.

“El príncipe Enrique conoce a Rihanna durante el brindis por la Nación que se celebró hoy y que marca los 50 años de independencia de Barbados”, tuitearon.

Prince Harry meets @rihanna at today's Toast to the Nation marking 50 years of Independence for Barbados 🇧🇧 #50Barbados #RoyalVisitBarbados pic.twitter.com/ejmt1r2IDl — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 30, 2016

Horas más tarde Rihanna tuvo el lujo de acompañar a un encantado Harry. Sentados uno al lado del otro en el Mega Concierto Espectacular del Aniversario de Oro, celebrado en el campo de cricket Kensington Oval, ambos se veían muy cómodos con una química especial.

La química entre ambos fue evidente en fotografía y videos dando paso a especulaciones y memes sobre una posible relación entre ambos, pero en esa época ya el príncipe Harry habría sido flechado por la actriz Meghan Markle. Lo que sí es innegable es que al hijo menos de Lady Di y el príncipe Carlos de Inglaterra siente especial atracción por las famosas.

La cantante y el príncipe también posaron juntos frente a las cámaras emprendiendo una campaña de concienciación contra el VIH. Juntos se hicieron la prueba regular frente a decenas de personas. La complicidad fluía entre abrazos y mimos.

Muchas pensaron que aquel emotivo encuentro daría pie a que Rihanna fuera una de las invitadas a la boda real de este sábado 19 de mayo entre el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle, pero a juzgar por la respuesta de la cantante, un par de encuentro no son suficientes.

Ante la pregunta de una periodista Rihanna respondió con otra pregunta “¿Que te hace pensar que me han invitado?”. La periodista continuó diciendo “No sé, ¡conociste al príncipe!”, pero el contrapunteó se cerró con una contundente respuesta de la cantante: “Vale, tú me has conocido. ¿Crees que vendrás a mi boda?”.

