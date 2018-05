Participante de un reality se desnudó y generó una gran polémica en redes sociales

Desnuda eres pequeña como una de tus uñas, curva, sutil, rosada hasta que nace el día y te metes en el subterráneo del mundo como en un largo túnel de trajes y trabajos: tu claridad se apaga, se viste, se deshoja y otra vez vuelve a ser una mano desnuda “Pablo neruda” feliz sábado mis cuqueros #cuquerosdecorazon #saturday #body #girls #elamorestodoloqueexiste

A post shared by CUCACAICEDO 💎 (@tephacaicedo) on May 12, 2018 at 10:40am PDT