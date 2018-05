Meghan Markle no tendrá Dama de honor, la ex Miss Mundo Prinyanka Chopra era una opción

Éste sábado 19 de mayo Meghan Markle finalmente se unirá al Principe Harry en una ceremonia eclesiástica, todos los detalles mejor guardados han sido cuidadosamente seleccinados para que el día se perfecto. Una boda que será parte de la historia del Reino Unido y que espera captar la atención del mundo entero cuando se transmita la señal en vivo y directo la madrugada del sábado para toda America Latina.

Video: @priyankachopra talks about Meghan Markle on Rachael Ray pic.twitter.com/HWE6dwrxeA

Uno de los momentos más esperados, era conocer la identidad de la afortunada Dama de Honor de Meghan. Se manejaban muchas teorías, pero la más emocionante era la de la ex-Miss Mundo y actriz Priyanka Chopra, amiga muy cercana de Meghan que asistirá a la ceremonia y recepción. Su sentido de la moda siempre ha sido muy atinado así que no solo ver a Meghan sino a Priyanka hubiese sido maravilloso, dos morenas luciendo elegantes y poderosas.

Priyanka Chopra Responds to Rumors That She Will Be a Bridesmaid for Meghan Markle #PeopleNow https://t.co/kK2z0J7Oxt pic.twitter.com/57XLlZnKnO

— People (@people) April 25, 2018