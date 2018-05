Revelan que Marcela Basteri mintió sobre la paternidad de su hijo Sergio

Eres por tu forma de ser conmigo lo que mas quiero Eres mi timon mi vela mi barca mi mar mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acunan mis sentimientos Eres el regreso que cada vez mas y mas deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura mi paz mi tiempo mi amor mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro … eso y mas y otras cosas que compartimos como un secreto … para andar entregandonos sin temores lo que tenemos, eso y mas dulce amor que llegaste a mi como un viento nuevo … eso y mas que callamos para vivir cuando llega el tiempo … 🎵♥️ Gracias a @lmxlm y a @luismiguelserie 🎬 por contarnos la verdadera historia !! #luismiguel #luismiguelunico🇸🇻 #marcelabasteri @perluismiguelitalia

