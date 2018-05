Los cinco peores desaciertos de la reina Letizia en sus look

Letizia siempre está en la mira de los fotógrafos y es un imán para las portadas de las principales revistas y tabloides del mundo. No todo lo que se usa la reina de España es sinónimo de buen gusto. En más de una ocasión ha fallado y en lugar de deslumbrar sus desaciertos la colocan en el “ojo del huracán”. Lo que está claro es que en más de una década, Su Majestad Letizia es que ha cambiado muchísimo su forma de vestir y todavía le falta mucho camino por recorrer.

Te presentamos sus peores desaciertos en los últimos años y que han acaparado las miradas de todos en el mundo:

Un peinado infantil

En más de una ocasión la reina Letizia ha dado que hablar por sus peinados. En 2017, sorprendió a más de uno con unas “trenzas” o “coleta de burbujas” que los conocedores de estilismo calificaron de “infantil” y “deslucido” para una gala oficial. Más de uno aseguró que las pequeñas Leonor y Sofía le realizaron ese día su peinado “juvenil”.

El peor sombrero de la historia

En 2013, ceremonia de investidura de Guillermo y Máxima, Letizia lució el peor sombrero de la historia. Muchos fueron los comentarios y bromas que se hicieron acerca de el, incluso el Huffington Post llegó a publicar WTF is on this Princess' Head? (¿Qué diablos hay en la cabeza de esta princesa?).

Todo al estilo gris y sin brillo

Letizia con el paso de los años ha mostrado cierta tendencia al gris y cada vez se aleja más de los atuendos coloridos. Un color que los modistas aseguran que no le favorece demasiado y le hacen parecer una persona “varonil” o de la tercera edad.

Las faldas reveladoras

Letizia sorprendió a propios y extraños con un minivestido blanco durante unas vacaciones en Mallorca con el que ponía de manifiesto su extraña obsesión por enseñar sus delgadas piernas. Los expertos en temas de la realizas la acusaron de “provocadora”, “reveladora”, de no respetar el estilo “sobrio y recatado” de la familia real.

En 2017, la prensa internacional la volvió a criticar al lucir un vestido veraniego, una minifalda y muy corta en los Premios de Periodismo Francisco Cerecedo. Lo calificaron de inadecuado y provocador. En esa oportunidad, usó un diseño de Teresa Helbig, más apropiado para un evento al aire libre y no una gala.

Reveladora delgadez

La reina de España insiste en colocarse vestidos ceñidos al cuerpo que revelan su extrema delgadez y más de uno ha señalado que Letizia sufre de anorexia compulsiva. Ella es duramente criticada cuando luce atuendos muy reveladores y que dejan al descubierto su espalda y hombros que dibujan a la perfección sus huesos y los músculos, que no la dejan lucir con elegancia. Su extrema “flacura” siempre provoca ríos de tinta y titulares destructivos sobre su salud.

Un look masculino fallido

Su excesiva sobriedad tampoco convence en ocasiones. En la inauguración de Fitur, en 2015, ella eligió un traje pantalón con camisa piedra de raso y zapatos de cordones. El atuendo fue calificado un “outfit” de grandes proporciones.

