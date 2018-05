La increíble transformación de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel

Fue un honor haber sido parte de este increíble evento, pero sobre todo el haber trabajado con dos seres tan maravillosos 💥💕💋 Grazieeee @stefanogabbana and #DomenicoDolce 🙏🏻// It's been an honor to be part of such a magical event, but mostly to work with such amazing people! Grazieee @dolcegabbana 🙌🏻💥🇲🇽🇲🇽🇮🇹🇮🇹🇮🇹 #dgmillennials #dgfamily #dglove #dolcegabbana

A post shared by ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs (@michellesalasb) on Feb 26, 2017 at 11:16am PST