La épica respuesta de Pink ante un troll de internet que quizo llamarla vieja

Si algo siempre ha caracterizado a la cantante Pink, es que es una persona muy volátil así como nunca ha permitido que la ofendan o traten de manera despectiva. Así sucedió con una cuenta anónima en Twitter, esas que se denominan trolls de internet, y que detrás deun avatar sin identidad, pretenden difamar o etiquetar, esta vez la cuenta llamó vieja a la cantante por una publicación donde una emisora de radio mostraba a la interprete de "So What?" en su concierto con una fan cantando.

Wow Pink looks so old that should be named Purple instead — Huachinango Refrito (@huachinango83) May 16, 2018

El troll decía que Pink se veía tan vieja en la foto que en vez de llamarla "Pink" (rosado en ingles) debía llamarse Purple (morado en ingles, asociado a mujeres mayores). Ante esto, Pink no lo pensó dos veces para darle al fan una épica respuesta

"Debes ser de LA (Los Angeles). Bueno, quedan algunas personas en el mundo que eligen envejecer naturalmente. Y me he ganado cada minuto de mis 38 años. ¿Tú cómo te ves? Porque nunca supe de ti hasta que pusiste mi nombre en tu boca. Te llamaré pequeño troll violeta. Tengo la mentalidad de que es una bendición envejecer. Si tu cara tiene líneas alrededor de los ojos y la boca, significa que te has reído mucho. Rezo para parecer mayor en 10 años, porque eso significará que estoy viva".

You must be from la. Well, there are a few people left in the world that choose to age naturally. And I’ve earned every fucking minute of my 38 years. How you lookin though? Cause I never heard of ya til you put my name in your mouth. I shall call you little purple troll. https://t.co/3WcH2TRrHW — P!nk (@Pink) May 16, 2018

I am of the mindset that it’s a blessing to grow old. That if your face has lines around your eyes and mouth it means you’ve laughed a lot. I pray I look older in 10 years, cause that will mean I’m alive. 🤙🏼 — P!nk (@Pink) May 16, 2018