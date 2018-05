Kylie Jenner y Travis Scott anulan todas las teorías de la paternidad de su hija con esta foto

El escándalo nunca ha sido ajeno a la familia Kardashian-Jenner, desde las sonadas infidelidades de Tristan Thompson a Khloé Kardashian cuando aún estaba embarazada de True así como el comportamiento errático de Kanye West que apunta a un divorcio con Kim Kardashian, todo esto en un torbellino mediático que también salpicó a la menor de las Jenner, se decía que su guardaespaldas se parecía mucho a Stormi, su hija con Travis Scott.

Kylie Jenner's bodyguard Tim Chung is setting the record straight: "My interactions with Kylie and her family have been limited in strictly a professional capacity only." https://t.co/ftZTl8iLSC

Los rumores empezaron a circular con fotografías comparativas entre el guardaespaldas de Kylie, el también modelo asiático, Tim Chung, que en días pasado hizo una publicación aclarando que su contácto con Kylie y su familia había sido netamente profesional y que nunca había pasado de algo más allá de eso, pedía que fuera excluido de esta narrativa. Ante esto Kylie nunca se pronunció hasta ahora con una fotografía con el padre de su hija desde la Met Gala 2018.

Travis Scott’s mom demands paternity test to prove he is Stormi’s dad. Kylie Jenner has come under fire after fans pointed out that three-month-old Stormi looks exactly like her bodyguard, Tim Chung. https://t.co/HUOGeU7jVP pic.twitter.com/5zWM0ud20P

