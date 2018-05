Critican a Kim Kardashian por promocionar golosina dietéticas

Kim Kardashian es una referencia en el mundo de la publicidad. Muchas de las marcas que toca las proyecta como referencia de éxito, por eso muchos especialistas en marketing desean trabajar con ella. Aunque toda regla tiene su excepción y acabamos de presenciar una de ellas. La promoción de una marca de golosinas ha recibido duras críticas.

La más exitosa de las hermanas Kardashian habría hecho una publicación en su cuenta en la red social Instagram promocionando un nuevo producto cargado de sabor, pero a la vez dietético.

Se trata de Flat Tummy Co marca de golosinas para chupar, que se ha expuesto a las críticas en las redes sociales, teniendo a Kim Kardashian como principal responsable, quien ante la avalancha de críticas tuvo que borrar la publicación.

“Chicos … @flattummyco acaba de lanzar un nuevo producto. Son Appetite Suppressant Lollipops y parecen literalmente irreales. Están dando a las primeras 500 personas un 15% de descuento en su web, así que si queréis echarles el guante… ¡Tenéis que hacerlo rápido!", y sellaba el post con el hashtag "#suckit" (chúpalo)”, decía el mensaje acompañado de una sugerente foto.

Estas golosinas de tan solo 35 calorías ya están en venta en los Estados Unidos por paquetes de sesenta unidades o en presentaciones más pequeñas. La empresa defiendo como virtudes de las golosinas que "suprimen el apetito", mantienen "el hambre y los antojos bajo control", pues "maximizan la saciedad". Incentiva a los clientes a chupar las golosinas "cada vez que comiences a sentir hambre".

Las críticas giraron en torno a Kim por no enviar los mensajes adecuados a sus seguidores en las redes sociales. "Promover algo poco saludable como esto para sus 111 millones de seguidores también es su responsabilidad, considerando cómo las jóvenes le admiran. Ahora al publicar esto, creerán que morir de hambre es ‘cool’ porque 'Kim lo está haciendo”, escribió una seguidora.

Por su parte la presentadora de televisión y actriz Jameela Jamil se unió a las críticas contra Kim Kardashian. “Eres una influencia terrible y tóxica para las chicas. Admiro las capacidades de marketing de su madre, es una genio explotadora pero innovadora, sin embargo, esta familia me hace sentir realmente desesperada viendo a lo que reducen a las mujeres”, publicó.

No. Fuck off. No. You terrible and toxic influence on young girls. I admire their mother’s branding capabilities, she is an exploitative but innovative genius, however this family makes me feel actual despair over what women are reduced to. ☹️ pic.twitter.com/zDPN1T8sBM

Pero no se quedó ahí, pues agregó: "QUIZÁS no tomes supresores del apetito y come lo suficiente para alimentar tu CEREBRO y trabajar duro y tener éxito. Y para jugar con tus hijos. Y para divertirte con tus amigos. Y para tener algo que contar sobre tu vida al final, aparte de "Tenía un estómago plano".

MAYBE don’t take appetite suppressors and eat enough to fuel your BRAIN and work hard and be successful. And to play with your kids. And to have fun with your friends. And to have something to say about your life at the end, other than “I had a flat stomach.” 🤯 pic.twitter.com/XsBM3aFtAQ

— Jameela Jamil (@jameelajamil) May 16, 2018