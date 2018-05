James Corden, el famoso conductor del Carpool Karaoke, asistirá a la Boda Real de Meghan y Harry

De seguro has visto su divertido Carpool Karaoke donde pasea con las celebridades más famosas del mundo o tal vez su Late Night Show de donde deriva ese formato. Lo cierto es que James Corden ha sido confirmado como el primer invitado famosos en asistir este sábado 19 de mayo a la Boda Real entre Meghan Markle y el Principe Harry. James y Harry han sido amigos durante años y era de esperarse que fuera su invitado.

Ahora queda esperar a ver si James tendrá algún tipo de acceso especial por su relación con Harry. James asistirá a la ceremonia y a las dos recepciones programadas para ese día. James no asistirá solo, pues su productor asociado Ben Winston también dirá presente por lo que se presume están preparando una sorpresas que probablemente sea televisada en algunos de sus espacios.

