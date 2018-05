Hilary Duff denuncia a su vecino en sus Instagram Stories por fumar marihuana y asustar a su hijo

Parece que no todo es color de rosa en el edificio donde vive la eterna Lizzie McGuire, Hilary Duff con su hijo Luca. La actriz decidió tomar acciones sobre un desagradable escenario que vive, su vecino identificado como Dieter Addison, aparentemente fuma marihuana y hace escándalos todo el tiempo. Duff decidió denunciarlo en sus Stories de Instagram haciendo pública la problemática que atraviesan en su residencia explicando lo sucedido y con el nombre de la persona en la pantalla:

i'm screaming at hilary duff dragging the fuck out of her neighbor pic.twitter.com/EnJgPwoZ1t

Hilary también reveló su escenario como madre soltera así como el temor que sufre con su hijo cuando los episodios de violencia son contundentes:

"Trabajé 15 horas ayer y volví al trabajo de nuevo a las 5:30 a.m. Este es el mundo real Dieter. Fumar no te deja nada nuevo. Deja de romper todos tus muebles cuando peleas con tu novia o novio. Me asusta a mí y a mi hijo Luca. La terapia es más barata"

wow ok everyone needs to see Hilary Duff call out her neighbor on her ig story #welovelizzie 👑 pic.twitter.com/1jG0ARP7la

