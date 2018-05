El drástico cambio de Mr. Big, el eterno amor de Carrie en "Sex and the city" ¡Así se ve ahora!

Ya han pasado 14 años desde el episodio final de "Sex and the city" la serie que cambió la manera de ver y entender a las mujeres. Protagonizada por Sarah Jessica Parker, la serie se alargó con dos films, en todos, tanto tv como cine, Carrie siempre con un eterno amor, el legendario mr. Big interpretado por el actor Chris North. Ahora de 63 años, North reapareció este fin de semana en unas playas de Miami, Florida luciendo realmente descuidado en relación a su imagen perfecta del personaje que enamoró a más de una.

Law and Order season 1 (particularly Chris Noth in the distinctly not-stylish leather coats – so there's overlap). pic.twitter.com/UpjxjezGAq — Carolyn Kellogg (@paperhaus) May 15, 2018

Después de la serie, North participó exitosamente en "The Good Wife" como Peter Florrick entre 2009 y 2016, a la par de repetir el personaje del Detective Mike Logan en "Law & Order: Criminal Intent" entre 2005 y 2008, vale resaltar que ese personaje lo catapultó a la fama entre 1990 y 1995, logró incluso una nueva nominación a los Golden Globe Award como Mejor Actor de Reparto en una serie de Television por "The Good Wife" en 2010, misma categoría en la que fue nominado por su desempeño en "Sex and the City" en 1999.

Después de la serie, el actor también se convirtió en padre, hace 10 años con su ahora esposa Tara Lynn con quien se casó en 2012. Aunque ambos mantienen su relación, la noticia de la semana fue el descuido con el que se nota el actor. Aunque podría ser parte de un look desenfadado, seguimos soñando con el eterno Mr. Big.

Chris Noth, 63, sports black swim trunks and goes shirtless for ocean swim while on holiday in Miami: The… https://t.co/4a0P0z8iHm — 360MediaX (@360mediaX) May 14, 2018