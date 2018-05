Esta actriz se vistió como Stormtrooper para la premiere del nuevo film de Star Wars ¡Que genial!

Jennifer Connelly es una destacada actriz de Hollywood que probablemente recuerdes por films como "Requiem for a Dream" del año 2000, la multigalardonada "A Beautiful Mind" del 2001, la clásica comedia romantica "He's Just Not That Into You" del 2009 entre una docena más de films. Además este año regresa a la televisión con el piloto de "Snowpiercer" donde interpreta a Melanie Cavill. Actualmente está casada con Paul Bettany a quien conoció precisamente en el set de "A Beautiful Mind" y con quien se casó en 2003.

Paul aparece en "Solo: A Star Wars Story" film que se estrenó en e Festival Internacional de Cine de Cannes y Jennifer decidió acompañarlo al estreno con un divertido diseño que sin duda se convirtió en el favorito de todos. La actriz decidió rendir tributo a los eternos soldados de las tropas que desde el primer film visten este uniforme blanco sin revelar su identidad.

Para lograrlo la actriz escogió un diseño personalizado de Louis Vuitton que incluía el vestido, las sandalias y el anillo. El vestido es un minidress blanco con franjas negras simétricas en la parte del pecho similares a los de las tropas así como unas sandalias que cubrían parte del talón con un tacón medianamente algo ¡Un combinación de otra galaxia!