La extraña enfermedad que sufre la presentadora de 'Sábados Felices'

Tahiana Bueno confesó en medio de una entrevista con 'Lo sé todo' que su vida no es tan fácil como muchos suponen, pues sufre de problemas en los ojos porque ve bizca y además tiene un ojo de color verde y el otro de color café, una extraña enfermedad llamada heterocromia. Para mejorar vista y su estilo de vida usa lentilla de color desde los 12 años, porque en el colegio sufría de bullying.

Tras esto, la expresentadora de ‘Sábados felices’ continuó hablando en el programa de Canal 1 de la enfermedad que padece en la piel y que se le empeoró por una adicción al bronceado:

“Cuando niña se me desencadenó lo que era la tanorexia, que es un problema dismórfico, porque tú me ves así trigueña, morenita, y en fotos siempre me veía blanca, clara, amarilla. Eso se me metió en la cabeza y yo decía: ‘¡Ay, no, no, no!’. Entonces, empecé a broncearme jueves, viernes, sábado, domingo, y me busqué un problema que se llama pitiriasis alba”.