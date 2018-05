Kristen Stewart se quita los tacones en plena premiere del Festival de Cannes

'BlacKkKlansman' es el nombre del film que se estrenó en el Festival de Cine Internacional de Cannes y al que la actriz Kristen Stewart asistió.

Fue la noche del lunes 14 de mayo que el film tuvo su premiere y donde desfilaron diferentes celebridades y luminarias del cine, fue allí cuando la actriz rompió el protocolo del legendario Festival de Cine que ha sido referencia del séptimo arte en el último siglo.

Kristen Stewart taking her heels off at Cannes is a m o o d pic.twitter.com/w4yRt2pqoS

La regla de etiqueta del festival nos dice que todas las mujeres, sin excepción, deben asistir con tacones altos, pues es un evento mediático y debe lucirse la máxima etiqueta y glamour.

En pleno 2018 y en pleno momento de movimientos feministas, fue la actriz Kristen Stewart, la que ha decidido romper con esa imposición y justo antes de terminar su paso por la alfombra roja, corrió a quitarse los zapatos altos que al parecer le causaban gran molestia.

Los zapatos eran unos inconfundibles stilettos de Christian Louboutin, que al parecer estaban causando daño a la actriz y es por ello que recurrió a quitarselos. También existe la teoría de que fue un momento rebelde y que Kristen solo quería dejar claro que se adaptaba a la regla pero no para siempre.

Red carpet at #Cannes or not, sometimes the heels have just gotta go. 😬 #KristenStewart pic.twitter.com/XwGTnCy5Ct

